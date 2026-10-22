Cierran restaurante tico que destacó a nivel internacional

Fecha de publicación: 22 de October de 2026

Fecha de modificación: 22 de October de 2026

El reconocido restaurante costarricense Sikwa anunció el cierre de su local en Los Yoses, San José, este jueves, tras ocho años de funcionamiento.

La noticia fue comunicada a través de sus redes sociales, donde el establecimiento agradeció a su equipo de trabajo, productores, comunidades, cocineros y clientes que formaron parte del proyecto.

Seguir leyendo: Fuerte sismo se sintió en el país la mañana de este jueves



Restaurante destacó a nivel internacional

Durante su trayectoria, Sikwa se posicionó como uno de los referentes de la gastronomía costarricense. Fue reconocido como el Mejor Restaurante de Costa Rica durante tres años consecutivos y formó parte de la lista Latin America’s 50 Best Restaurants 2025.

El restaurante destacó que su propuesta fue más que un negocio gastronómico: también funcionó como un espacio para explorar y compartir las raíces culinarias del país.

Sikwa buscará un nuevo capítulo

Aunque el establecimiento cerrará las puertas de su local en Los Yoses, aseguró que el proyecto no termina, sino que se transforma.

“Estamos explorando cuál será su próximo capítulo”, señaló en la publicación, sin brindar detalles sobre los planes futuros ni explicar los motivos del cierre.

Si quiere estar atento a otras informaciones, puede seguir las ediciones de Noticias Repretel en Canal 6, Repretel.com, Facebook Live y YouTube de Grupo Repretel Noticias.