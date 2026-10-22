Sospechoso de asesinar a su esposa e hija podría enfrentarse a cadena perpetua

Fecha de publicación: 22 de October de 2026

Fecha de modificación: 22 de October de 2026

Rafael Antonio Valdez García es el principal sospechoso de asesinar a su esposa y su hija en Liberia. El hombre lo detuvieron en Nicaragua, en donde se le juzgará.

En este país algunos hechos son calificados como un “crimen atroz”. Las autoridades analizan si lo cometido es de extrema crueldad y ahí definen la posibilidad de imponer cadena perpetua.

¿Por qué no lo juzgarán en Costa Rica?

“En el tratado se establece que no existe obligación de entregar nacionales, sin embargo sí existe la obligación de juzgarlos. En este caso él será juzgado con toda la información y pruebas que remita el Poder Judicial de Costa Rica al Poder Judicial de Nicaragua”, dijo Ewald Acuña, abogado.

Hay que recordar que años atrás en Nicaragua se aprobó la cadena perpetua revisable. Será para aquellos que cometan delitos graves.

Hombre podría enfrentarse a cadena perpetua

“Normalmente será un asesinato, en el Código Penal de Nicaragua, que tiene pena de prisión de hasta 25 años, pero por las circunstancias del caso, se ve como un asesinato agravado y la pena es de prisión perpetua revisable”, añadió Acuña, sobre los cargos que enfrentaría Valdez.

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Rafael había cruzado la frontera con la misión de refugiarse en zonas rurales del norte del país, pasando por Liberia, luego por Peñas Blancas, Rivas, Managua, Matagalpa y por último llegó a Jinotega, en un recorrido de más de seis horas.

¿Cuánto tiempo podría tardar esta investigación hasta llegar a la pena?

Según explicó Acuña, una vez llegada la prueba, en un plazo no mayor a nueve meses exista una sentencia.