Hombre confiesa cómo mató a su esposa e hija para luego escapar a Nicaragua

Fecha de publicación: 22 de October de 2026

Fecha de modificación: 22 de October de 2026

Rafael Antonio Valdez García, hombre de nacionalidad nicaragüense, principal sospechoso del fallecimiento de su esposa e hija, le confesó a la Policía Nacional de Nicaragua cómo mató a sus familiares en Liberia, el 17 de octubre.

Posterior al crimen, esta persona escapó a Nicaragua, donde se mantuvo en fuga, durante varios días.

Interrogatorio

Según el interrogatorio que realizaron las autoridades del país vecino, Valdez describió con frialdad y crueldad el atroz crimen cometió contra su cónyugue y su hija.

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¿Cómo mató a su esposa e hija?

De acuerdo con el relato, apróximadamente a las 12:30 a.m. ingresó con un machete a la habitación donde estaban Jasmina López Castro y Belkania Balezca Valdez López. Tras cortar una cuerda que sostenía el mosquitero, Jasmina despertó e intentó incorporarse, momento en que la agredió con el machete.

“Rafael manifestó que continuó atacando a su esposa y reconoció que le ocasionó una nueva herida para asegurarse de que no quedara con vida. Durante la agresión también hirió mortalmente a su hija que dormía en la misma cama con su madre. La reiteración de la agresión y su declaración de haber actuado para asegurar la muerte de su cónyuge reflejan la frialdad y crueldad del ataque descrito en el interrogatorio“, indica el interrogatorio de la Policía Nacional de Nicaragua.

Escape a Nicaragua

De acuerdo con su relato, después de los hechos dejó el machete debajo de la cama y huyó a pie hacia una zona montosa. A eso de las 6:00 a.m. se dirigió a Liberia, donde compró un café y posteriormente abordó un autobús hacia la frontera de Peñas Blancas.

Confirmó que ingresó a Nicaragua por un punto no habilitado y siguió su recorrido en transporte colectivo hacia Managua y después Matagalpa, a eso de las 5:00 p.m.

A esa misma hora llamó a una vecina, identificada como “Carmen” y le contó que había acabado con la vida de su esposa e hija.

Puede consultar el documento aquí.