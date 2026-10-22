Hombre confiesa cómo mató a su esposa e hija para luego escapar a Nicaragua

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Rafael Antonio Valdez García, hombre de nacionalidad nicaragüense, principal sospechoso del fallecimiento de su esposa e hija, le confesó a la Policía Nacional de Nicaragua cómo mató a sus familiares en Liberia, el 17 de octubre.
Posterior al crimen, esta persona escapó a Nicaragua, donde se mantuvo en fuga, durante varios días.
Según el interrogatorio que realizaron las autoridades del país vecino, Valdez describió con frialdad y crueldad el atroz crimen cometió contra su cónyugue y su hija.
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De acuerdo con el relato, apróximadamente a las 12:30 a.m. ingresó con un machete a la habitación donde estaban Jasmina López Castro y Belkania Balezca Valdez López. Tras cortar una cuerda que sostenía el mosquitero, Jasmina despertó e intentó incorporarse, momento en que la agredió con el machete.
“Rafael manifestó que continuó atacando a su esposa y reconoció que le ocasionó una nueva herida para asegurarse de que no quedara con vida. Durante la agresión también hirió mortalmente a su hija que dormía en la misma cama con su madre. La reiteración de la agresión y su declaración de haber actuado para asegurar la muerte de su cónyuge reflejan la frialdad y crueldad del ataque descrito en el interrogatorio“, indica el interrogatorio de la Policía Nacional de Nicaragua.
De acuerdo con su relato, después de los hechos dejó el machete debajo de la cama y huyó a pie hacia una zona montosa. A eso de las 6:00 a.m. se dirigió a Liberia, donde compró un café y posteriormente abordó un autobús hacia la frontera de Peñas Blancas.
Confirmó que ingresó a Nicaragua por un punto no habilitado y siguió su recorrido en transporte colectivo hacia Managua y después Matagalpa, a eso de las 5:00 p.m.
A esa misma hora llamó a una vecina, identificada como “Carmen” y le contó que había acabado con la vida de su esposa e hija.
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