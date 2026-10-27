Sospechosa de matar a estadounidense se ocultaba en la casa de su pareja

Fecha de publicación: 27 de October de 2026

Fecha de modificación: 27 de October de 2026

La sospechosa de asesinar al estadounidense Mark Walter Fleming, de apellido Ortiz y Barra, de 22 años, permaneció escondida en la vivienda de su pareja sentimental, en la urbanización San Felipe 1, en Desamparados, San José.

La buscaban desde septiembre

Según la información judicial, los agentes habían buscado a la joven días antes en una vivienda en La Capri de Desamparados, pero no lograron localizarla. Para entonces, llevaba entre tres y cuatro días oculta en la casa de su pareja, luego de haber estado también en Los Guido.

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La mujer fue detenida este martes, tras varias semanas de búsqueda, como sospechosa del homicidio ocurrido el 27 de septiembre en Playa del Coco, Guanacaste.

¿Cómo ocurrió el crimen?

La investigación apunta a que Fleming conoció a la sospechosa en un bar de la zona turística y luego la invitó a su condominio. Según la tesis policial, el estadounidense habría sido golpeado con el recipiente de una licuadora.

Las autoridades también detuvieron a otra mujer, señalada como presunta cómplice por supuestamente ayudar a trasladar a la sospechosa después del crimen.

Tras su captura, Ortiz y Barra fue trasladada a las celdas judiciales del Primer Circuito Judicial de San José.