Amigos son baleados mientras empujaban un carro tras quedarse varados

Fecha de publicación: 27 de October de 2026

Fecha de modificación: 27 de October de 2026

Un hombre de 24 años murió y otros tres resultaron heridos en un ataque armado ocurrido la noche del lunes en Playa Hermosa, sobre la ruta 34, en Garabito, Puntarenas. Las víctimas empujaban un vehículo que se había quedado sin combustible cuando fueron atacadas a balazos.

¿Qué ocurrió?

La Cruz Roja Costarricense recibió la alerta a las 11:40 p. m. y desplazó cuatro unidades al sitio. Al llegar, los socorristas encontraron a uno de los hombres sin signos vitales, de apellido Navarrete, de 24 años.

Los otros tres heridos fueron trasladados a un centro médico en Jacó. Dos ingresaron en condición urgente y uno en estado crítico, según informó la Cruz Roja.

Segundo ataque en menos de tres días

El hecho ocurre en medio de una seguidilla de episodios violentos en el cantón. Días antes, un vehículo fue incendiado en el sector de Quebrada Bonita, luego de un ataque armado ocurrido en el centro de Jacó, que también dejó personas heridas.

Vecinos y representantes comunales expresaron su preocupación por el aumento de la violencia y pidieron una intervención estratégica de las autoridades para reforzar la seguridad.

Alertan sobre disputa entre grupos criminales

Julio Tomás Corrales, asesor en seguridad de la comunidad, señaló que estos hechos podrían estar relacionados con disputas territoriales entre grupos criminales, y pidió al Ministerio de Seguridad una intervención en la zona.

Además, advirtió sobre el riesgo de que personas ajenas a estos conflictos resulten heridas o mueran durante los ataques.

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