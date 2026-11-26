Fecha de publicación: 26 de November de 2026

Fecha de modificación: 26 de November de 2026

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Heredia solicitan la colaboración de la ciudadanía para obtener información que permita identificar a una femenina que encontraron sin vida el viernes 13 de noviembre de 2026, en Heredia, Guararí.

Mujer fue hallada en el cauce del río Bermudez, 100 metros oeste del puente.

¿Cómo es esta mujer?

Imagen del OIJ.

Se trata de una mujer de una edad aproximada entre los 20 y los 30 años de edad, de una estatura 1.52 metros, caucásica, de cabello castaño, ondulado y largo, de ojos color café oscuro. El cuerpo presentaba heridas por arma blanca en su cuello y cabeza.

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¿De qué murió?

“La autopsia reveló que la femenina tenía entre dos y cinco días de fallecida, la causa de muerte se determinó como asfixia por sumersión habiendo heridas previas por arma blanca“, dijo el OIJ.

Tatuajes

Imagen del OIJ.

En su cuerpo tiene dos tatuajes, uno en su espalda, con el texto “Somos una vez en la vida” y otro en su antebrazo izquierdo, con la palabra “Blessed”. Además, cuando se encontró portaba una blusa color negro, además, en su cuello tenía una cadena color dorado.

Imagen del OIJ.

Imagen del OIJ.

Si tiene información que permita identificar a esta femenina o puede aportar datos relevantes para la investigación, puede comunicarla de forma confidencial y gratuita a la línea 800-8000-645.