Fecha de publicación: 25 de November de 2026

Fecha de modificación: 25 de November de 2026

El quinto empuje frío de la temporada ingresará al mar Caribe durante la noche de este miércoles y provocará un aumento en la intensidad de los vientos en Costa Rica a lo largo del jueves, según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

El aviso meteorológico, emitido este 25 de noviembre, señala que las ráfagas podrían alcanzar entre 40 y 70 kilómetros por hora en los sectores montañosos, principalmente en el Valle Central y Guanacaste.

Además, el aumento de la nubosidad favorecerá lluvias dispersas desde las primeras horas del jueves en el Caribe y la Zona Norte. En el Valle Central podrían presentarse lloviznas en los pasos de montaña.

IMN pide precaución por fuertes ráfagas

El Instituto recomendó especial precaución en el Pacífico Norte y el Valle Central ante la posibilidad de fuertes ráfagas de viento.

También pidió cuidado a quienes realizan quemas en espacios abiertos, debido a que las condiciones podrían provocar que el fuego se salga de control.

Las autoridades instaron a la población a mantenerse informada mediante los canales oficiales del IMN, como sus redes sociales, sitio web y canal de WhatsApp.