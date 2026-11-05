Sistema de baja presión podría tomar fuerza frente a costas del país

Fecha de publicación: 5 de November de 2026

Fecha de modificación: 5 de November de 2026

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) mantiene bajo vigilancia un área de baja presión en el océano Pacífico, frente a las costas de Costa Rica, debido a su potencial para convertirse en un ciclón tropical.

Según el aviso meteorológico emitido este miércoles 4 de noviembre, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos estima que el sistema tiene un 40% de probabilidad de desarrollarse en una depresión tropical durante las próximas 48 horas. Ese porcentaje aumenta al 60% para los próximos siete días.

Sistema podría provocar más lluvias el fin de semana

Los modelos meteorológicos todavía presentan incertidumbre sobre la evolución y el comportamiento de este fenómeno. Sin embargo, el IMN advierte que podría adquirir mayor organización durante el fin de semana.

Si ese escenario se concreta, favorecería condiciones más inestables y lluviosas, especialmente entre viernes y domingo.

Además, se prevé un incremento de la nubosidad y la presencia de bancos de neblina durante las primeras horas de la mañana en la vertiente del Pacífico, particularmente en el Pacífico Norte. Esta situación también podría provocar temperaturas más bajas durante las mañanas.

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IMN mantiene vigilancia

El meteorólogo Paulo Solano, de la Dirección de Meteorología Sinóptica y Aeronáutica del IMN, indicó que la institución continuará monitoreando la evolución de las condiciones atmosféricas y comunicará cualquier actualización relevante.

El Instituto advirtió que el pronóstico para el fin de semana podría cambiar conforme avance el sistema, por lo que recomienda a la población mantenerse informada mediante sus canales oficiales.