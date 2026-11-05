Decomisan 16 toneladas de frutas ilegales

Fecha de publicación: 5 de November de 2026

Fecha de modificación: 5 de November de 2026

Cuatro cargamentos con un total de 16.000 kilogramos de frutas fue lo que decomisaron las autoridades en las cercanías del puesto 35, en Paso Canoas, frontera sur del país.

El operativo estuvo a cargo del Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), con el apoyo de la Policía de Fronteras, que identificó las mercancías durante una serie de controles en la zona.

La carga estaba distribuida en cuatro envíos: 3.400 kilogramos de maracuyá y 1.000 de sandía; 2.000 kilogramos de melón y 2.000 de sandía; 2.200 kilogramos de maracuyá y otros 5.400 kilogramos de esa misma fruta.

Productos serán destruidos

Durante la inspección documental, las autoridades determinaron que los cargamentos no cumplían con los requisitos legales para su ingreso al país.

El producto será destruido bajo las medidas de bioseguridad correspondientes, con el objetivo de evitar la entrada de plagas que puedan afectar los cultivos nacionales y reducir posibles riesgos para los consumidores, debido al desconocimiento de las condiciones de cultivo y transporte.

Le puede interesar: Informe de la NASA: nuevos datos sobre el agujero de la capa de ozono

Además, las autoridades presentarán las denuncias correspondientes ante la Fiscalía de Flagrancia de Corredores.