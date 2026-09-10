Registran más de 70 temblores este jueves en el país

Fecha de publicación: 10 de September de 2026

Fecha de modificación: 10 de September de 2026

Más de 70 réplicas se han registrado este jueves luego de un sismo de magnitud 5,5 ocurrido durante la madrugada en la zona sur del país, según el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (OVSICORI).

Sismo principal ocurrió de madrugada

El evento principal se registró a las 2:26 a. m., con epicentro ubicado 53 kilómetros al suroeste de Uvita, en el Pacífico Sur, y una profundidad de 14 kilómetros.

Hasta las 5 a. m., la red de estaciones del OVSICORI contabilizaba aproximadamente 60 réplicas, para un total de 61 movimientos sísmicos en poco más de tres horas.

Sismos se percibieron en varias zonas

Los movimientos fueron reportados principalmente en Dominical, Quepos, Parrita, Sierpe y Golfito.

Además, durante la madrugada se registró otro sismo de magnitud 3,5 en Vázquez de Coronado.

Deformación de la placa Cocos

De acuerdo con especialistas del OVSICORI, la actividad sísmica en la zona sur está relacionada con el proceso de deformación de la placa Cocos y su proceso de subducción.

Algunas de las réplicas, especialmente las superiores a magnitud 2, han tenido poca profundidad, de alrededor de cinco kilómetros, lo que hace que sean más perceptibles para la población.

Hasta el momento no se reportan daños materiales asociados con esta actividad sísmica.

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