Muere niño que balearon junto a su mamá en aparente intento de secuestro

Fecha de publicación: 10 de September de 2026

Fecha de modificación: 10 de September de 2026

El menor de 10 años que resultó herido de bala junto a su madre durante un supuesto intento de secuestro en Pueblo Nuevo, en el centro de Limón, falleció la madrugada de este jueves en el Hospital Tony Facio.

Menor murió en el hospital

El niño falleció a las 5:15 a. m., luego de permanecer en condición crítica tras recibir varios impactos de bala durante el ataque.

Según la información disponible, desde las 10 p. m. del miércoles se había solicitado su traslado al Hospital Nacional de Niños debido a la gravedad de su condición.

No lograron trasladarlo

El Hospital Nacional de Niños mantuvo un equipo médico a la espera durante más de una hora para realizar el traslado; sin embargo, este no pudo concretarse.

Una aeronave despegó a las 5:30 a. m. con el equipo médico del Hospital de Niños, pero para ese momento el menor ya había fallecido.

Madre también resultó herida

La madre del menor también recibió impactos de bala durante el ataque y fue trasladada al Hospital Tony Facio.

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Supuesto intento de secuestro

De acuerdo con la versión preliminar, ambos se encontraban en las afueras de un templo evangélico cuando varios sujetos habrían intentado llevarse por la fuerza al niño.

La mujer habría puesto resistencia y, en ese momento, uno de los sospechosos habría disparado en varias ocasiones.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) mantiene la investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar quiénes serían los responsables.