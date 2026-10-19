Fuerte sismo sacudió al país la noche de este domingo

Fecha de publicación: 19 de October de 2026

Fecha de modificación: 19 de October de 2026

Un sismo de magnitud 4,6 se registró la noche de este domingo 18 de octubre, según el reporte automático del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (OVSICORI).

El movimiento ocurrió a las 11:18 p. m. y tuvo una profundidad de 10 kilómetros.

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¿Dónde se ubicó el epicentro del sismo?

De acuerdo con el reporte, el epicentro se localizó a 84,9 kilómetros al oeste de Sitio Santa Rosa, en el cantón de La Cruz, Guanacaste.

El OVSICORI brindó más detalles en esta publicación.

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