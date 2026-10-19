Encuentran cuerpo de niño desaparecido

Fecha de publicación: 19 de October de 2026

Fecha de modificación: 19 de October de 2026

La Cruz Roja Costarricense confirmó el hallazgo del cuerpo sin vida de un niño de aproximadamente 10 años, quien había sido reportado como desaparecido el domingo 18 de octubre en Puntarenas centro.

El hallazgo se produjo en el sector del estero, muy cerca del muelle turístico de Puntarenas, según informó la institución de emergencia.

Cuerpo del niño se encontró en el estero

De acuerdo con el reporte de la Cruz Roja, el cuerpo del menor se encontraba a bordo de una embarcación del Servicio Nacional de Guardacostas, que estaba próxima a llegar a tierra firme.

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El niño se reportó como desaparecido el domingo y las labores de búsqueda se extendieron hasta este lunes, cuando finalmente se localizó sin vida.

Por el momento, no se han brindado más detalles sobre las circunstancias del hecho.

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