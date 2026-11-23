Fecha de publicación: 23 de November de 2026

Fecha de modificación: 23 de November de 2026

El Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori) informó la detección de un sismo lento que liberó energía de alta magnitud, sin generar un terremoto.

En redes sociales explicaron qué es este fenómeno tan particular. El movimiento se dio entre las placas tectónicas de Cocos y Panamá, frente a la península de Osa, durante octubre de 2026.

¿Qué es un sismo lento?

Cyril Müller, sismólogo del Ovsicori-UNA, explicó que son sismos de gran magnitud (más de 6), pero que no provocan una ‘sacudida’. Este tipo de evento solo se puede detectar con equipos geofísicos.

Müller explicó que el modelo científico estima que el movimiento entre ambas placas alcanzó hasta 14 centímetros, con una magnitud de momento equivalente a 6,4.

“Esta cifra no corresponde a un terremoto de esa magnitud, sino a la energía asociada con un proceso tectónico que se desarrolla gradualmente durante días o semanas, sin generar sacudidas perceptibles por la población”, señaló el científico.

No es un movimiento nuevo

“En la península de Osa se documentaron episodios similares en 2018 y 2022, en sectores poco profundos del contacto entre las placas, mar adentro. En ambos años, el primer episodio estuvo seguido por un segundo evento: en 2018, cinco meses después, y en 2022, dos meses después”, confirmó el experto.

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También, este antecedente lleva a los investigadores a considerar la posibilidad de que el proceso de octubre de 2026 tenga un nuevo pulso de deslizamiento en los próximos meses.

Ovsicori-UNA mantiene el monitoreo de la deformación del terreno y la actividad sísmica en la región.



