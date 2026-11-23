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La Cruz Roja atendió el hallazgo del cuerpo de un adulto mayor en el sector de San Francisco de Dos Ríos, San José.
Hecho se reportó a eso de las 9:22 p.m. de este 12 de noviembre.
Según informó la institución, hallaron el cuerpo correspondiente a un hombre adulto mayor, sin signos vitales.
Además, se informó que el cadáver se encontraba en un avanzado estado de descomposición.
¿Hay más detalles sobre el caso?
De momento el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) no ha emitido información sobre el caso.
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