Sismo de 5.5 grados se sintió en el país esta madrugada

Fecha de publicación: 10 de September de 2026

Fecha de modificación: 10 de September de 2026

La madrugada de este jueves, un fuerte sismo sorprendió a los habitantes del país. Según reportes, el movimiento telúrico se percibió con mayor intensidad y generó preocupación en varios sectores.



Por medio de una publicación en sus redes sociales, el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori) brindó detalles sobre un fuerte sismo que se presentó a eso de las 2:26a.m.

Epicentro del sismo

53 km al suroeste de Uvita.

El movimiento tuvo una magnitud de 5.5.

Profundidad

La profundidad del sismo fue de 14 kilómetros.

Más detalles sobre el sismo

Ovsicori dio detalles en esta publicación.

Posteriormente, a eso de las 4:38a.m. se registro una fuerte réplica en el mismo sector con una magnitud de 4.5 grados.

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