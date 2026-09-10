Sismo de 5.5 grados se sintió en el país esta madrugada

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La madrugada de este jueves, un fuerte sismo sorprendió a los habitantes del país. Según reportes, el movimiento telúrico se percibió con mayor intensidad y generó preocupación en varios sectores.
Por medio de una publicación en sus redes sociales, el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori) brindó detalles sobre un fuerte sismo que se presentó a eso de las 2:26a.m.
53 km al suroeste de Uvita.
El movimiento tuvo una magnitud de 5.5.
La profundidad del sismo fue de 14 kilómetros.
Ovsicori dio detalles en esta publicación.
Posteriormente, a eso de las 4:38a.m. se registro una fuerte réplica en el mismo sector con una magnitud de 4.5 grados.
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