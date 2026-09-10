Sismo sacudió el país este jueves

La madrugada de este jueves, un fuerte sismo sorprendió a los habitantes del país. Según reportes, el movimiento telúrico se percibió con mayor intensidad y generó preocupación en varios sectores.
Por medio de una publicación en sus redes sociales, el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori) brindó detalles sobre un fuerte sismo que se presentó a eso de las 4:38am.
52 kilómetros al suroeste de Uvita
El movimiento tuvo una magnitud de 4.5
La profundidad del sismo fue de 15 kilómetros.
Ovsicori dio detalles en esta publicación.