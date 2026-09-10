Sismo sacudió el país este jueves

La madrugada de este jueves, un fuerte sismo sorprendió a los habitantes del país. Según reportes, el movimiento telúrico se percibió con mayor intensidad y generó preocupación en varios sectores.



Por medio de una publicación en sus redes sociales, el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori) brindó detalles sobre un fuerte sismo que se presentó a eso de las 4:38am.

Epicentro

52 kilómetros al suroeste de Uvita

El movimiento tuvo una magnitud de 4.5

Profundidad

La profundidad del sismo fue de 15 kilómetros.

Más detalles sobre el sismo

Ovsicori dio detalles en esta publicación.