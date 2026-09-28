¿Por qué sicarios grabaron la tortura y asesinato de dos hombres?

Fecha de publicación: 28 de September de 2026

Fecha de modificación: 28 de September de 2026

Un video muestra la tortura y asesinato de dos hombres en Limón y no solo documentaría el crimen, sino que habría sido utilizado por los responsables para enviar un mensaje de intimidación.

De acuerdo con la información preliminar, las víctimas serían dos hombres vecinos de Cariari, en Pococí, quienes habían sido reportados como desaparecidos desde el viernes.

En las imágenes se observa a los hombres con las manos atadas y sus cabezas cubiertas con bolsas plásticas y cinta adhesiva. Posteriormente, los lanzaron al mar desde una embarcación y, mientras intentaban mantenerse a flote, fueron atacados a balazos.

Los cuerpos todavía no se encontraron.

¿Por qué grabaron el crimen?

Expertos consultados sobre este tipo de violencia explican que la grabación y posterior difusión de un asesinato puede convertirse en una herramienta de comunicación para las organizaciones criminales.

Uno de los principales objetivos sería demostrar que una orden se cumplió.

En este caso, la información preliminar apunta a que el doble homicidio estaría relacionado con una disputa entre organizaciones criminales que se enfrentan por el control territorial en el Caribe Norte.

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Las imágenes servirían como una especie de prueba para los líderes de la organización, quienes recibirían el mensaje de que quienes ejecutaron la orden efectivamente llevaron a cabo el homicidio.

Una advertencia para los propios integrantes

El video también tendría un mensaje dirigido hacia el interior de la organización.

La brutalidad con la que se ejecuta el crimen busca dejar claro qué podría ocurrirle a una persona que traicione al grupo, desobedezca una orden o decida cambiarse de bando.

De esta manera, el asesinato no solamente tendría como objetivo eliminar a un supuesto rival, sino también disciplinar al resto de los integrantes mediante el miedo.

Una declaratoria de guerra

El tercer mensaje estaría dirigido a las organizaciones rivales.

La publicación de las imágenes mostraría la capacidad de violencia del grupo y funcionaría como una advertencia para quienes disputan territorios en la zona.

En el video incluso aparecería un mensaje en el que se amenaza a integrantes de una organización conocida como Los Búfalos.

La violencia registrada en Cariari estaría relacionada con una disputa territorial que se ha intensificado durante las últimas semanas, luego de la detención de alias de “Diablo”, quien permanece en Máxima Seguridad de La Reforma.

El miedo también llega a las comunidades

Los especialistas advierten que este tipo de videos tienen un efecto que va más allá de las bandas criminales.

La difusión pública de asesinatos busca generar temor entre la población y transmitir la idea de que las organizaciones tienen capacidad para cometer actos violentos y hacerlos públicos.

Para las autoridades, este tipo de comportamiento representa una señal de preocupación porque el uso del terror puede convertirse en una herramienta para mantener el control de un territorio.

La víctima que aparece en el video se identificó preliminarmente como Jaffett Fernando Vega Picado, de 24 años, quien se reportó como desaparecido por sus familiares.

Sin embargo, las autoridades todavía no han confirmado oficialmente la identidad de las víctimas ni han localizado los cuerpos.

El caso permanece bajo investigación del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), mientras continúa la búsqueda de los restos y se intenta determinar quiénes participaron directamente en el crimen y quiénes habrían dado la orden.