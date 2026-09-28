Hallan hombre muerto con un balazo en la cabeza

Fecha de publicación: 28 de September de 2026

Fecha de modificación: 28 de September de 2026

A un hombre adulto lo encontraron sin vida la mañana de este lunes en una finca de Matina, Limón, tras presentar una herida de arma de fuego en la cabeza.

¿Qué ocurrió?

Según el reporte de la Cruz Roja Costarricense, la emergencia se registró a las 10:44 a. m., cuando una unidad básica se desplazó al lugar para atender al herido.

Sin embargo, al llegar al sitio, los socorristas confirmaron que el hombre ya no presentaba signos vitales.

¿Qué se sabe del hombre asesinado?

De momento, se desconocen las circunstancias en las que ocurrió el hecho y la identidad de la víctima.

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