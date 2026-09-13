Joven es asesinado por un ciclista en vía pública

Fecha de publicación: 12 de September de 2026

Fecha de modificación: 12 de September de 2026

Un joven de 27 años fue asesinado a balazos por un ciclista, la noche de este sábado, mientras se encontraba en vía pública, en el sector de Barranca, Puntarenas.

El hecho ocurrió alrededor de las 9:30 p. m., cuando, según información preliminar, un sujeto que viajaba en una bicicleta se habría acercado hasta donde se encontraba la víctima y, sin mediar palabra, le habría disparado en múltiples ocasiones.

Ciclista lo impactó en múltiples ocasiones.

El joven, de apellido Segura, recibió al menos tres impactos de bala, principalmente en el hombro y la zona de la escápula.

La Cruz Roja Costarricense recibió el reporte a las 9:17 p. m. y desplazó una unidad de Soporte Básico hasta el sitio. Sin embargo, los paramédicos encontraron a la víctima sin signos de vida.

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OIJ se hizo presente en la zona

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se presentaron en el lugar para realizar el levantamiento del cuerpo, que se trasladó a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia.

El caso permanece bajo investigación para determinar las circunstancias del homicidio y dar con el responsable.

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