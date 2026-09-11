Expertos advierten sobre el potencial de un fuerte terremoto en zona del país

Fecha de publicación: 11 de September de 2026

Fecha de modificación: 11 de September de 2026

La Zona Sur del país mantiene una vigilancia constante por su alto potencial sísmico, mientras este jueves se registró una intensa actividad en los alrededores de Osa.

El movimiento principal ocurrió a las 2:26 a. m., con una magnitud de 5,5 y epicentro ubicado a 53 kilómetros al sureste de Uvita. Desde entonces se han registrado más de 85 réplicas, algunas superiores a los 4 grados.

Osa tiene antecedentes de fuertes terremotos

Según registros de la Red Sismológica Nacional (RSN), el cantón de Osa ha experimentado al menos seis terremotos importantes a lo largo de la historia, con magnitudes que han oscilado entre 6,4 y 7,3 grados.

Le puede interesar: Perro habría sido víctima de abuso sexual por parte de su dueño



Entre los eventos históricos destacan los terremotos de 1803, de magnitud 7,1; 1941, de 7,3; y 1979, de 6,4. Además, el terremoto de Damas de 2004, de magnitud 6,2, fue provocado por un fallamiento local y ocasionó importantes daños.

Una zona con potencial sísmico

Expertos explican que la Zona Sur presenta condiciones para generar sismos de gran magnitud debido a la acumulación de energía asociada con el movimiento de las placas tectónicas.

Walter Jiménez, del Ovsicori, señaló que la actividad registrada este jueves corresponde a una deformación dentro de la placa del Coco y no directamente al proceso de subducción.

El especialista indicó que esta zona tiene capacidad para generar sismos de al menos 6,5 grados.

Mantienen monitoreo constante

Los antecedentes históricos y la actividad sísmica de la región mantienen bajo vigilancia a las autoridades y especialistas, quienes analizan constantemente el comportamiento de la zona.

Aunque los expertos señalan que existe potencial para un terremoto de gran magnitud, no es posible determinar cuándo ocurrirá un evento de este tipo.

Por ahora, se espera que las réplicas del sismo de este jueves disminuyan progresivamente durante las próximas horas y días, mientras continúa el monitoreo de la actividad sísmica en la Zona Sur.