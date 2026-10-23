Shakira vendría a Costa Rica: MEIC autorizó fecha para su concierto

Fecha de publicación: 23 de October de 2026

Fecha de modificación: 23 de October de 2026

La cantante colombiana Shakira se presentará en Costa Rica el próximo 31 de enero de 2027, en el Estadio Nacional, como parte de su gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.

La autorización del espectáculo fue confirmada por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), mediante una resolución administrativa.

¿Cuándo y dónde será el concierto de Shakira?

Según la información del MEIC, el concierto está programado para el domingo 31 de enero de 2027, a partir de las 8 p. m., en el Estadio Nacional, ubicado en La Sabana, San José.

La productora TWO SHOWS Sociedad de Responsabilidad Limitada recibió la autorización para el plan de ventas a plazo de entradas para el espectáculo.

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¿Dónde se podrán comprar las entradas?

El MEIC autorizó la venta de 53.114 entradas, según lo declarado por la productora.

La institución recordó que los boletos únicamente podrán comercializarse mediante la tiquetera autorizada, Eticket, y los mecanismos de pago registrados para este evento.