Hombre liberado por error está ligado a banda de alias “Diablo”

Fecha de publicación: 23 de October de 2026

Fecha de modificación: 23 de October de 2026

Un hombre de apellido Ferguson, de 36 años, permanece en fuga luego de que lo dejaran en libertad por error en el centro penal Carlos Luis Fallas, en Pococí, pese a que debía continuar descontando una condena de ocho años de prisión por venta de drogas.

El sujeto estaría vinculado con la organización criminal de Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”, según la información judicial citada en el reporte.

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Debía permanecer en prisión por otra condena

Ferguson cumplió una primera sentencia de ocho años y salió de prisión el pasado 12 de octubre. Sin embargo, debía continuar detenido porque había recibido otra condena de ocho años por introducir droga al centro penal, además de seis meses de prisión preventiva.

La liberación ocurrió porque, aparentemente, el funcionario encargado no revisó a tiempo un correo electrónico del Poder Judicial que informaba sobre la nueva situación jurídica del privado de libertad.

Investigan cómo ocurrió la liberación

Tras detectar el error, las autoridades intentaron localizar al hombre, pero hasta el momento no lo habían encontrado. También se solicitó una orden de captura para reforzar su búsqueda.

El Ministerio de Justicia abrió una investigación administrativa y la Fiscalía de Pococí inició una causa penal para determinar si hubo negligencia o si la liberación respondió a una acción intencional.

Mientras avanzan las investigaciones, la directora del centro penal, el funcionario encargado de revisar los correos y otros trabajadores relacionados con el caso fueron trasladados a otras dependencias.