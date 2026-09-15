Secretario de Estado de EE.UU. envía mensaje a Costa Rica

Fecha de publicación: 15 de September de 2026

Fecha de modificación: 15 de September de 2026

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, envió un mensaje de felicitación a Costa Rica por la celebración del Día de la Independencia este 15 de setiembre.

En una publicación en sus redes sociales, Rubio destacó la amistad entre ambas naciones y señaló que esta relación tiene como pilares la democracia, la seguridad y los vínculos económicos.

¿Qué dijo Rubio?

El funcionario estadounidense también resaltó varios de los esfuerzos conjuntos entre ambos países, entre ellos el combate contra organizaciones criminales transnacionales, la protección de infraestructuras críticas de telecomunicaciones y las acciones contra la inmigración ilegal.

Rubio también mencionó la participación de Costa Rica como miembro fundador del Escudo de las Américas, así como su integración en Pax Silica, iniciativa que, según indicó, busca impulsar la innovación y fortalecer la seguridad de las cadenas de suministro regionales.

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En su mensaje, el secretario de Estado afirmó que Costa Rica mantiene una posición de respaldo a la soberanía democrática en el hemisferio y destacó la colaboración entre ambos países en materia de seguridad y prosperidad.

“Bajo el liderazgo de la presidenta Laura Fernández, estoy seguro de que nuestra colaboración seguirá garantizando la seguridad de nuestros pueblos y promoviendo la prosperidad compartida”, señaló Rubio.