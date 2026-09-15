Liceo cancela su participación en desfiles tras homicidios

Fecha de publicación: 15 de September de 2026

Fecha de modificación: 15 de September de 2026

El Liceo de Pocora, en Guácimo de Limón, canceló su participación en los desfiles de este 15 de setiembre como medida preventiva ante los hechos violentos registrados el domingo 13 de setiembre en la comunidad.

La decisión responde a los incidentes ocurridos durante un desfile conmemorativo del Día de la Afro-Cultura. La actividad reunió a numerosas familias, pero terminó marcada por un ataque armado cerca del parque de Pocora.

La Cruz Roja Costarricense recibió la alerta a las 5:35 p. m. y reportó que un hombre sufrió múltiples heridas de arma de fuego en la cabeza y el tórax.

¿Qué dijo el Liceo?

Ante esta situación y otros hechos ocurridos después en la comunidad, el centro educativo comunicó los acuerdos para las actividades patrias. El Liceo de Pocora señaló que, de conformidad con el artículo 24 del Código de la Niñez y la Adolescencia, la integridad de los estudiantes tiene prioridad.

El acto cívico de Independencia comenzó a las 8 a. m. y sustituirá al desfile. El colegio también programó actividades culturales para los estudiantes.

Por disposición institucional, solo funcionarios y estudiantes podrán ingresar al centro educativo. Al finalizar el acto cívico y las actividades culturales, los alumnos regresarán a sus casas.

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La institución lamentó los cambios en la programación, pero señaló que la decisión responde a las circunstancias de la comunidad y busca proteger la seguridad y el bienestar de los estudiantes.