Salud de tico corre peligro: Así luce cárcel donde está detenido en EE.UU.

Fecha de publicación: 24 de September de 2026

Fecha de modificación: 24 de September de 2026

La esposa de Ulises Cerdas, tico detenido por los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), sobrevoló la cárcel donde se encuentra el tico en Estados Unidos.

Incertidumbre creció en la familia al tener casi dos meses sin ver al nacional.

Caso del tico detenido

Ulises tiene 64 años y vive en Nueva Jersey con su familia hace 3 años. Un día salió en el carro de su hijo rumbo al trabajo, pero en el camino lo capturaron agentes del ICE. Según la familia, los oficiales revisaron la placa y detectaron que el vehículo estaba registrado a nombre de una persona en condición migratoria irregular.

Desde entonces, la incertidumbre acompaña esta familia. Una jueza ordenó su deportación a Costa Rica, pero todavía no saben cuándo será trasladado.

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Su estado de salud se deteriora

“Preocupa que él no está comiendo, ha bajado mucho de peso, el no comer nada, se está debilitando. Un día, ellos salen afuera, le dan un recreo de una hora y dice que fue a caminar con un compañero mexicano y dice que no aguantó caminar mucho, sus piernas le dolían“, dice Yolanda Romero, esposa del Ulices.

La familia del costarricense pide ayuda a las autoridades de Costa Rica, para que intervengan con el fin de que regrese rápido al país, ya que su salud corre peligro.