Fecha de publicación: 20 de September de 2026

Fecha de modificación: 20 de September de 2026

Un costarricense lleva casi tres meses detenido por las autoridades de migración y su familia se mantiene preocupada por su estado de salud.

¿Quién es el costarricense detenido?

Se trata de Oiner Vargas, oriundo de Pérez Zeledón, quien fue detenido mientras se encontraba trabajando en Ohio y posteriormente trasladado a un centro de detención en Luisiana.

Estado de salud

Según manifestó su familia, el encierro afectó su salud afectó gravemente su salud física y emocional. Aseguran que padece una infección de las encías, que le ha provocado que deje de comer y tomar agua.

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También afirman que pasa la mayor de su tiempo llorando.

Acciones de la familia

Sus familiares ya realizan las gestiones ante las autoridades para traerlo de regreso a Costa Rica.

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