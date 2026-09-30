Actualizan estado de salud de adulta mayor atacada a machetazos por su vecina

Fecha de publicación: 30 de September de 2026

Fecha de modificación: 30 de September de 2026

La adulta mayor que fue atacada a machetazos por una vecina en San Rafael de Oreamuno, Cartago, permanece internada en un centro médico en condición delicada, pero estable, según confirmaron familiares.

La víctima, una mujer de apellido Gómez, de 66 años, sufrió múltiples heridas durante la agresión, ocurrida en plena vía pública y que quedó registrada por cámaras de vigilancia.

Esperan resultado de examen para determinar si requiere cirugía

Una familiar de la víctima explicó que la adulta mayor permanece bajo atención médica y está a la espera de un examen de tomografía para determinar si requiere una intervención quirúrgica.

Una de las principales lesiones se encuentra en el cuello, donde presenta una herida de consideración.

Vecinos denuncian otras agresiones

Mientras la adulta mayor permanece hospitalizada, vecinos de la zona aseguran que la sospechosa habría protagonizado otros episodios de violencia y amenazas en el barrio.

Varias personas afirmaron haber presentado denuncias anteriormente y aseguran que han sido víctimas de agresiones con objetos como machetes y otras armas blancas.

Los vecinos incluso realizaron una petición dirigida a las autoridades para que se tomen medidas que eviten que la sospechosa regrese a la comunidad.

Sospechosa permanece detenida

La mujer señalada por la agresión, de apellido Pineda y nacionalidad nicaragüense, permanece detenida mientras avanza la investigación.

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El caso es investigado como una presunta tentativa de homicidio. Las autoridades judiciales deberán determinar las medidas cautelares correspondientes.

Por ahora, la familia permanece a la espera de la evolución de la adulta mayor y de los resultados de los estudios médicos.