Identifican a la adulta mayor atacada a machetazos por su vecina

Fecha de publicación: 30 de September de 2026

Fecha de modificación: 30 de September de 2026

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) identificó a la adulta mayor que resultó gravemente herida tras ser atacada a machetazos en plena vía pública, en San Rafael de Cartago.

La víctima es una mujer de apellido Gómez, de 66 años, quien fue agredida por otra mujer durante un violento ataque que quedó registrado en video.

Ataque a machetazos quedó grabado en video

Las imágenes muestran el momento en que la agresora ataca a la adulta mayor con un machete mientras ambas se encuentran en la vía pública.

La víctima cae al suelo y, aun estando indefensa, la mujer continúa agrediéndola y hasta la patea antes de retirarse del lugar.

Según la denuncia presentada por la nuera de la víctima, la sospechosa habría tenido comportamientos similares en otras ocasiones y habría agredido a otros vecinos.

Sospechosa ya fue detenida

El OIJ también identificó a la mujer señalada como responsable de la agresión.

Se trata de una femenina de apellido Pineda, de nacionalidad nicaragüense, quien ya fue detenida por las autoridades.

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Ahora, los investigadores trabajan en el caso para determinar las circunstancias que provocaron el ataque y establecer las responsabilidades correspondientes.