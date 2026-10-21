(VIDEO) Así fue el brutal accidente que dejó dos fallecidos en Ruta 27

Fecha de publicación: 21 de October de 2026

Fecha de modificación: 21 de October de 2026

Un video muestra la violenta secuencia del accidente de tránsito que dejó dos personas fallecidas en la ruta 27, en Santa Ana, durante la madrugada de este miércoles.

Accidente ocurrió en el kilómetro 10

El vuelco se registró a eso de las 3:20 a. m., en el kilómetro 10 de la ruta 27, cerca del río Corrogres, en sentido San José-Caldera.

Producto del accidente, dos personas fallecieron en el sitio, mientras que otras dos fueron trasladadas en condición crítica a un centro médico. De momento, las autoridades no han confirmado las identidades ni las edades de las víctimas.

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OIJ investiga las causas del accidente

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se presentaron en la escena para recolectar indicios y determinar qué provocó el vuelco. Una de las posibles causas que se analiza es el exceso de velocidad; sin embargo, las autoridades no han confirmado el motivo del accidente.

El accidente obligó a reducir el paso a un solo carril, lo que generó importantes congestionamientos para quienes viajaban hacia el Pacífico.

Como ruta alterna, los conductores debían desviarse hacia Pozos de Santa Ana y continuar hasta el sector de Fórum para reincorporarse a la ruta 27.