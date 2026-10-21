(VIDEO) Músico fue asesinado al llegar a casa con su pareja

Fecha de publicación: 21 de October de 2026

Fecha de modificación: 21 de October de 2026

Un hombre identificado como Eric Mondragón, conocido por su trabajo como carnicero y su faceta como músico en el centro de Siquirres, fue asesinado a balazos cuando llegaba a su vivienda junto a su pareja.

El ataque ocurrió cerca de la ruta 32, cuando ambos regresaban de realizar diligencias en motocicleta y se disponían a ingresar a la casa. En ese momento, fueron atacados a tiros.

Pareja del músico falleció en el ataque

De acuerdo con la información preliminar, Mondragón fue declarado sin vida en el sitio por la Cruz Roja Costarricense.

Su compañera sentimental, identificada únicamente como Vanessa, sufrió varias heridas, entre ellas un impacto de bala en la cabeza. Inicialmente fue trasladada a la clínica de Siquirres y, debido a la gravedad de su condición, la remitieron al hospital Tony Facio, en Limón.

La mujer falleció después de llegar al centro médico.

Otra persona habría sido trasladada en vehículo particular

En el mismo hecho, un hombre conocido como Jordy Oconitrillo, quien se presume podría haber sido el objetivo del ataque, fue trasladado en un vehículo particular hasta la clínica de Siquirres.

De momento, las autoridades no han confirmado quién era el blanco de los gatilleros ni cuál habría sido el móvil del ataque.

Violencia preocupa a vecinos de Siquirres

Mondragón era conocido en el cantón por su trabajo en una carnicería y por su faceta musical. Su muerte generó consternación entre personas que lo conocían.

Las autoridades judiciales y la Fuerza Pública trabajan para identificar a los responsables y esclarecer las circunstancias del homicidio.

La investigación continúa para determinar las circunstancias del ataque y establecer si estuvo relacionado con un ajuste de cuentas.