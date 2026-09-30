Rotonda y puente Juan Pablo II desaparecerán: conozca el nuevo proyecto en General Cañas

Fecha de publicación: 30 de September de 2026

Fecha de modificación: 30 de September de 2026

Una de las zonas más transitadas del país está por tener cambios importantísimos. La rotonda y el puente Juan Pablo II, en La Uruca, tienen los días contados.

Ambas estructuras desaparecerán como parte de las obras de ampliación de la Ruta 1 entre San José y San Ramón.

El cambio busca transformar uno de los puntos con mayor congestionamiento vial de la Gran Área Metropolitana, donde miles de vehículos pasan cada día para entrar y salir de San José y Heredia.

Un túnel sustituirá la actual rotonda

El paso elevado Juan Pablo II fue construido entre 1980 y 1981 y conecta la Interamericana Norte con la autopista General Cañas y otras vías de la zona.

Como parte del proyecto, el puente dejará de existir y la actual rotonda también desaparecerá. En su lugar, las autoridades planean construir un paso subterráneo de unos 700 metros de longitud.

La obra se extendería desde el sector de La Uruca hasta las cercanías del Hospital México y sería similar al paso subterráneo que existe en La Galera.

Las obras comenzarían a finales de 2027

Los trabajos de ampliación entre San José y San Ramón tienen previsto iniciar a finales de 2027.

El primer tramo contemplaría el sector entre las oficinas de Repretel, el Hospital México y La Sabana. Según las autoridades, esta zona requiere una transformación completa debido al volumen de vehículos que circulan diariamente.

El proyecto pretende beneficiar a más de 500 mil personas que utilizan las autopistas General Cañas y Bernardo Soto.

Más de 55 kilómetros serán ampliados

La obra contempla la ampliación de más de 55 kilómetros y la construcción de 16 intercambios viales.

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Además, incluye una nueva radial en Río Segundo de Alajuela.

Las autoridades también plantean avanzar con las obras mientras avanzan las diferentes etapas de diseño, con el objetivo de acelerar el proceso de construcción.

Los trabajos terminarían durante la siguiente administración.