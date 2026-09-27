Riña en San José termina en puñaladas

Fecha de publicación: 27 de September de 2026

Fecha de modificación: 27 de September de 2026

Un hombre de 43 años resultó herido con un arma blanca durante una riña ocurrida la noche de este sábado en Hatillo 7, San José.

La información del OIJ

De acuerdo con información del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el incidente ocurrió aproximadamente a las 10:47 p. m., cuando el hombre, de apellido Lee, permanecía en vía pública.

En determinado momento, otro sujeto se acercó al lugar y, en apariencia, ambos iniciaron una riña. Durante el enfrentamiento, el sospechoso presuntamente hirió al hombre con un arma blanca en la espalda.

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Tras la agresión, el sospechoso huyó del lugar, mientras que el herido fue trasladado a un centro médico para recibir atención.

El caso permanece bajo investigación para determinar las circunstancias de la agresión e identificar al responsable.