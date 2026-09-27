Encuentran cuerpos de una mujer y un hombre dentro de una casa

Fecha de publicación: 27 de September de 2026

Fecha de modificación: 27 de September de 2026

Dos cuerpos muertos dentro de una casa. Eso fue lo que se encontró una familiar de una de las víctimas este domingo en el sector de Miramar, en Puntarenas.

¿Qué fue lo que pasó?

De acuerdo con información del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el reporte ingresó aproximadamente a las 8 a. m., luego de que, en apariencia, una mujer alertara a las autoridades tras encontrar los cuerpos.

En el sitio, los agentes observaron los cuerpos de una mujer de apellido Núñez, de 34 años, y un hombre de apellido Gamboa, de 31 años.

De momento, las autoridades desconocen las causas de ambas muertes. Agentes judiciales trabajan en la vivienda para recopilar información y esclarecer lo ocurrido.

Una versión que trascendió

De manera extraoficial, y aún por confirmarse, las autoridades investigan un aparente femicidio como causa de muerte de la femenina.

Los cuerpos serán trasladados a la Morgue Judicial, donde se realizarán las autopsias para determinar con exactitud las causas de muerte.

Le puede interesar: Ataque armado termina con hombre asesinado a balazos en el cráneo

El caso permanece bajo investigación y el OIJ ampliará la información conforme avance el proceso.

Si quiere estar atento a otras informaciones, puede seguir las ediciones de Noticias Repretel en Canal 6, Repretel.com, Facebook Live y YouTube de Grupo Repretel Noticias.