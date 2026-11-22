Fecha de publicación: 22 de November de 2026

Fecha de modificación: 22 de November de 2026

Dos hombres, uno de 20 años y un menor de 17, resultaron heridos con arma blanca durante una riña en vía pública, en El Carmen de San José.

El reporte ingresó a las 2:29 a. m. de este domingo 22 de noviembre. Según la información preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), ambos caminaban junto con varias personas cuando se encontraron con otro grupo.

¿Cómo ocurrió la riña?

En determinado momento, se habría producido un enfrentamiento entre ambos grupos, durante el cual varias personas se golpearon. En medio del altercado, los dos hombres sufrieron heridas con arma blanca en distintas partes del cuerpo.

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Los sospechosos huyeron del lugar, mientras que otras personas trasladaron a los afectados en un vehículo particular al Hospital Calderón Guardia.

El caso permanece bajo investigación por parte de las autoridades judiciales, que buscan esclarecer las circunstancias en las que se produjo el enfrentamiento, determinar cómo se desarrolló la riña e identificar a las personas que participaron en los hechos.

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Escrito por: Aneisha Cortés