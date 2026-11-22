Fecha de publicación: 22 de November de 2026

Fecha de modificación: 22 de November de 2026

Un menor de edad sufrió quemaduras en una de sus extremidades superiores y requirió atención de emergencia por parte de la Cruz Roja Costarricense.

El hecho se registró a las 8:37 p. m. del sábado 21 de noviembre, en San Lorenzo de Tarrazú, San José.

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La institución movilizó una unidad de soporte básico para atender la emergencia. En el lugar, los socorristas valoraron al paciente y lo trasladaron en condición crítica al CAIS de Tarrazú.

¿Qué provocó las quemaduras del menor?

El reporte de atención señala que las lesiones se produjeron por contacto con agua caliente. Sin embargo, no precisa cómo ocurrió el accidente ni las circunstancias en las que el menor sufrió las quemaduras.

Hospital de Niños alerta por aumento de menores con quemaduras

Según el centro médico, más del 50 % de estos pacientes sufrió quemaduras por el contacto con líquidos calientes.

Además, entre enero y octubre de 2026, el hospital contabilizó 159 menores hospitalizados por esta causa. De ese total, 90 eran hombres y 69 mujeres.

Ante estas cifras, los especialistas recomendaron a madres, padres y encargados mantener a los niños alejados de líquidos calientes y reforzar la supervisión, especialmente en espacios como la cocina.

Escrito por: Aneisha Cortés