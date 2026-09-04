Revelan los negocios con los que vinculan a alias “Diablo”

Tras la captura de Alejandro Arias Monge, alias Diablo, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) puso la lupa sobre los negocios que, según las investigaciones, permitieron a su organización diversificar sus fuentes de ingresos.

Alias Diablo fue detenido el viernes 24 de julio en Sarapiquí, durante un operativo del OIJ, después de casi una década de búsqueda. Sin embargo, su captura no representa el final de las investigaciones contra la estructura criminal.

Ahora, los agentes buscan seguir el rastro de los negocios, el dinero y la fortuna que Arias Monge habría construido durante años.

Una estructura criminal diversificada

A Alejandro Arias Monge no solo lo vinculan con narcotráfico, sicariato y homicidios. Mientras permaneció prófugo, su organización habría ampliado sus actividades para generar más ingresos y aumentar su poder.

Las investigaciones lo vinculan con el contrabando de cigarrillos y licor, préstamos gota a gota, robo y compra de ganado, asaltos, robos y lotería clandestina.

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La Fiscalía identificó al menos 18 puntos de venta clandestina relacionados con la organización en Pococí y sus alrededores.

Además, aparecen dentro de las actividades investigadas los secuestros extorsivos, los cobros extorsivos conocidos como peajes o tributos y la obligación de vender artículos e insumos de contrabando, como cigarrillos y licores.

Estas actividades, según las investigaciones, formaban parte de la operación habitual de los grupos criminales liderados por Alejandro Arias en distintas comunidades.

Los negocios se extendieron a otras zonas

El poder de alias Diablo tampoco se habría limitado a Limón.

Las investigaciones señalan presencia de la estructura en más de una docena de cantones, con operaciones o vínculos en zonas como Pococí, Huásimos y Cariari, Sarapiquí, San Carlos, Turrialba, Guanacaste y el Pacífico Central.