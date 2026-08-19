Revelan la razón del cambio físico de alias “Diablo” tras semanas en La Reforma

Abogado explicó su caso.

La Fiscalía busca que el caso de homicidio calificado en el que alias “Tan” y “Diablo” figuran como imputados pase de la vía ordinaria a la Jurisdicción de Delincuencia Organizada. Tanto este 18 como el 19 de agosto, los dos sospechosos tendrán audiencias en el Tribunal de San José.

Caso por el que se investiga a alias “Diablo”

El caso en el que se persigue a los dos cabecillas del crimen organzado es conocido como “Perritos”. Data de 2015. Las víctimas de sicariato en Pococí son Ademar Jiménez y Pablo Castro.

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Ya hay 5 personas condenadas. Alias “Diablo” estuvo en prisión por este caso, sin embargo variaron las medidas cautelares y tiempo después inició su fuga.

Cambio físico

El abogado de alias “Diablo” enfatizó que su cliente se encuentra más delgado y que se debe a su permanencia en máxima seguridad de La Reforma.

Incluso aseguró que para el desayuno solo le dan “dos bonetes”.