La Fiscalía busca que el caso de homicidio calificado en el que alias “Tan” y “Diablo” figuran como imputados pase de la vía ordinaria a la Jurisdicción de Delincuencia Organizada. Tanto este 18 como el 19 de agosto, los dos sospechosos tendrán audiencias en el Tribunal de San José.

Caso por el que se investiga a alias “Diablo”

El caso en el que se persigue a los dos cabecillas del crimen organzado es conocido como “Perritos”. Data de 2015. Las víctimas de sicariato en Pococí son Ademar Jiménez y Pablo Castro.

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Ya hay 5 personas condenadas. Alias “Diablo” estuvo en prisión por este caso, sin embargo variaron las medidas cautelares y tiempo después inició su fuga.

Cambio físico

El abogado de alias “Diablo” enfatizó que su cliente se encuentra más delgado y que se debe a su permanencia en máxima seguridad de La Reforma.

Incluso aseguró que para el desayuno solo le dan “dos bonetes”.