Imágenes exclusivas: Este es el cambio físico de alias “Diablo” tras semanas en máxima seguridad

El director de Noticias Repretel, Randall Rivera, presentó en exclusiva imágenes del traslado de alias “Diablo” desde La Reforma hacia el Primer Circuito Judicial de San José, durante este 12 de agosto.

Video cuenta con elementos nunca antes vistos, como la apertura de su celda, su aspecto físico, la intervención de oficiales, operativo de seguridad y el proceso a seguir antes de sacarlo del lugar.

Las imágenes exclusivas muestran parte del traslado del hombre, quien permanece bajo custodia de las autoridades desde su captura.

Captura de Alias “Diablo”

Arias Monge lo detuvieron el pasado 24 de julio en Sarapiquí, luego de permanecer durante meses entre los objetivos prioritarios de las autoridades.

Cambio físico

Alejandro Arias Monge presenta cambios físicos luego de estar varias semana tras las celdas. Según informó su abogado en declaraciones a Noticias Repretel, ha bajado de peso, debido a la dieta que tiene en la cárcel.

También se le puede ver el pelo más largo, en comparación a cómo lo tenía el día de su detención, luego de una balacera de más de una hora en el Caribe de Costa Rica.

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