Revelan el presunto rol del hijo de Pecho de Rata en la organización criminal

Fecha de publicación: 15 de September de 2026

Fecha de modificación: 15 de September de 2026

El hijo de Edwin López, conocido como Pecho de Rata, permanecerá un año en prisión preventiva como sospechoso dentro del caso Riverside, luego de entregarse a las autoridades judiciales el pasado viernes.

¿Con qué se le vincula?

Según la Fiscalía, el hombre de apellido Bell sería uno de los eslabones de la organización criminal que presuntamente lideraba su padre.

La investigación señala que la estructura mantuvo control de puntos de venta de droga, mientras que también tendría propiedades registradas a nombre de integrantes de la organización.

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A Bell lo investigan por su presunta participación dentro de esta estructura y permanecerá en prisión preventiva durante el desarrollo de las pesquisas relacionadas con el caso Riverside.

La medida cautelar se le impuso luego de que el sospechoso se entregara a las autoridades judiciales el pasado viernes.