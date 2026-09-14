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El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) dio a conocer el pronóstico para martes 15 de setiembre, Día de la Independencia, con condiciones nubladas y posibilidad de lluvias en varias regiones del país.
Para este martes, los vientos permanecerán moderados en el norte del Pacífico Norte, mientras que durante la mañana y las primeras horas de la tarde esperan temperaturas cálidas.
En el Pacífico Sur habrá nubosidad, mientras que el Caribe y la Zona Norte presentarán nubosidad parcial.
Para estas regiones podrían registrarse chubascos y aguaceros puntuales durante la tarde, principalmente sobre las montañas.
En el Pacífico y el Valle Central, el cielo pasará de poca nubosidad a condiciones mayormente nubladas durante el día. Además, el IMN pronostica chubascos, aguaceros dispersos y tormentas durante la tarde, especialmente en las montañas y sectores cercanos.
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La probabilidad de aguaceros dispersos aumentará hacia el final de la tarde y durante las primeras horas de la noche en sectores del Caribe Norte y la Zona Norte.
Por ello, quienes participen en los desfiles y actividades de las fiestas patrias deberán tomar en cuenta la posibilidad de lluvias durante la jornada.