Reportan incendio en la Universidad de Costa Rica

Fecha de publicación: 29 de September de 2026

Fecha de modificación: 29 de September de 2026

El Benemérito Cuerpo de Bomberos acaba de publicar una información de última hora en sus canales de difusión sobre un incendio.

Reportan un siniestro en la sede Rodrigo Facio de la Universidad de Costa Rica en San Pedro, San José.

¿Qué es lo que sucede?

El fuego está en un edificio de la Ciudad de la Investigación, particularmente en la estructura Inipark en la zona.

Bomberos informó que se encuentra en ruta al sitio con las estaciones Metropolitana Norte y Tibás.

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