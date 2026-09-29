Reportan incendio en la Universidad de Costa Rica

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El Benemérito Cuerpo de Bomberos acaba de publicar una información de última hora en sus canales de difusión sobre un incendio.
Reportan un siniestro en la sede Rodrigo Facio de la Universidad de Costa Rica en San Pedro, San José.
El fuego está en un edificio de la Ciudad de la Investigación, particularmente en la estructura Inipark en la zona.
Bomberos informó que se encuentra en ruta al sitio con las estaciones Metropolitana Norte y Tibás.
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