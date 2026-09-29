Reportan falla masiva en Spotify

Fecha de publicación: 29 de September de 2026

Fecha de modificación: 29 de September de 2026

Usuarios de Spotify reportan fallas para acceder a la plataforma tanto desde la página web como desde la aplicación móvil.

De acuerdo con Downdetector, una parte importante de los reportes se concentra en problemas con la aplicación. En Estados Unidos, por ejemplo, el 57% de las incidencias registradas corresponden a la app.

Spotify reconoce los problemas

La compañía confirmó que tiene conocimiento de las fallas y aseguró que trabaja para solucionarlas.

A través de la cuenta Spotify Cares en X, la plataforma informó inicialmente que detectó problemas relacionados con el inicio de sesión y que revisaba la situación.

Posteriormente, Spotify señaló que los inconvenientes afectan directamente a su aplicación y que sus equipos trabajan para restablecer el servicio.

Usuarios reportan problemas para reproducir música

Además de las dificultades para iniciar sesión, algunos usuarios reportaron problemas para reproducir canciones y episodios de pódcasts.

Otros señalaron inconvenientes para buscar canciones, artistas o listas de reproducción. Las fallas afectan principalmente a quienes intentan cargar contenido nuevo o acceder a sus cuentas desde la aplicación.

Sin embargo, algunos usuarios que ya tenían música en reproducción o canciones descargadas lograron continuar escuchando contenido.

Spotify recomienda mantener la aplicación actualizada

Ante la falla, Spotify recomienda mantener activadas las actualizaciones automáticas en los dispositivos móviles para recibir la solución una vez que esté disponible.

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Mientras la compañía trabaja para solucionar el problema, usuarios de distintos países continúan reportando inconvenientes de acceso, reproducción y búsqueda de contenido.