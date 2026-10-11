Reportan fuerte sismo en Perú

Fecha de publicación: 11 de October de 2026

Fecha de modificación: 11 de October de 2026

Un fuerte sismo golpeó a la nación de Perú este domingo 11 de octubre, según el reporte del Servicio Geológico de los Estados Unidos.

Su epicentro fue a unos 45 kilómetros de la localidad de Camaná.

¿Cuál fue su intensidad?

El informe indica que fue de 5.2.

¿Y a qué hora se presentó el sismo?

A eso de las 08:43 a.m.

Declaran estado de emergencia en Panamá

Movimiento se da horas después de que Panamá haya declarado estado de emergencia luego del recuento de daños tras el terremoto que sacudió el país y más de 200 réplicas que se presentaron en las últimas horas.

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Estadios y parques fueron habilitados desde el viernes en la noche como albergues, pues miles de personas temían volver a sus casas debido a que seguía temblando constantemente. Otras personas sufrieron derrumbes en sus viviendas.