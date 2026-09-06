Reportan desaparición de adulto mayor en San José

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) solicita la colaboración de la ciudadanía para localizar a un adulto mayor de 75 años.

Javier Murillo Alpízar fue reportado como desaparecido el 5 de septiembre de 2026 y fue visto por última vez el 4 de septiembre, en el distrito Hospital, San José.

Murillo mide aproximadamente 1,60 metros, tiene tez morena y barba blanca. Al momento de su desaparición vestía una camisa tipo polo azul, pantalón de mezclilla y tenis rojos.

Si usted cuenta con información que pueda ayudar a ubicar al adulto mayor, puede comunicarse al 800-8000-645, del Centro de Información Confidencial.

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Por: Camila Rosales Méndez

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