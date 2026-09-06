El Ministerio de Educación Pública (MEP) informó que, tras actualizar los reportes, cuatro centros educativos mantendrán la suspensión de clases este lunes 7 de septiembre.

Las instituciones sin clases

Según la información brindada, todos los centros se ubican en la Dirección Regional de Educación de Guápiles:

Escuela Barra Colorado Sur

Escuela Barra Colorado Norte

Escuela Puerto Lindo

Liceo Colorado

Durante la suspensión, se aplicará la Política de Educación Híbrida (PEHí) para garantizar la continuidad del proceso educativo.

El MEP mantiene el monitoreo de las condiciones de acceso y seguridad. Las lecciones presenciales se retomarán cuando existan condiciones seguras para estudiantes y personal.

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Por: Camila Rosales Méndez

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