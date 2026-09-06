El Ministerio de Educación Pública (MEP) informó que, tras actualizar los reportes, cuatro centros educativos mantendrán la suspensión de clases este lunes 7 de septiembre.
Según la información brindada, todos los centros se ubican en la Dirección Regional de Educación de Guápiles:
Durante la suspensión, se aplicará la Política de Educación Híbrida (PEHí) para garantizar la continuidad del proceso educativo.
El MEP mantiene el monitoreo de las condiciones de acceso y seguridad. Las lecciones presenciales se retomarán cuando existan condiciones seguras para estudiantes y personal.
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Por: Camila Rosales Méndez
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