¿Quiere trabajar en la Cruz Roja? Abren vacante de empleo en el país

Fecha de publicación: 29 de September de 2026

Fecha de modificación: 29 de September de 2026

La Cruz Roja Costarricense abrió una oportunidad laboral en el proyecto del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós, en Liberia, Guanacaste.

La institución busca un conductor que cumpla con una serie de requisitos relacionados con experiencia, conducción y documentación vigente.

¿Cuáles son los requisitos?

Entre las condiciones solicitadas están contar con primaria completa y experiencia en labores afines al puesto. Además, los interesados deben tener el curso de Manejo de Vehículos de Emergencia (MVE).

También se solicita contar con curso de APA o RAPA, cuando corresponda, con una antigüedad no mayor a dos años.

Otro de los requisitos es tener licencia B1 vigente, emitida hace al menos tres años y con un mínimo de tres meses antes de su vencimiento. Además, se requiere experiencia en el manejo de vehículos de transmisión manual.

Los aspirantes deberán presentar el historial de infracciones de tránsito emitido por el COSEVI, una hoja de delincuencia original y actualizada con una vigencia no mayor a tres meses, y aprobar la prueba técnica operativa aplicada.

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¿Cómo aplicar a la vacante?

Las personas interesadas deben enviar su hoja de vida y atestados al correo [email protected].

En el asunto del correo deberán indicar: “Conductor (a), Proyecto Aeropuerto Daniel Oduber Quirós-Liberia, Región Guanacaste”.

La fecha máxima para recibir ofertas es el 4 de octubre de 2026.