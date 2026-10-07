¿Quién es Hugo Barboza? El otro productor detenido junto a Don Stockwell

Fecha de publicación: 7 de October de 2026

Fecha de modificación: 7 de October de 2026

Hugo Benavides Barboza, conocido en el mundo del entretenimiento como Hugo Barboza, es un productor y promotor de eventos vinculado con la empresa H Barboza Producciones.

La compañía se dedica a la organización de conciertos, festivales y espectáculos en Costa Rica, y ha estado detrás de presentaciones de reconocidos artistas latinoamericanos.

Entre los eventos asociados con la empresa destacan espectáculos de artistas como Grupo Firme y Aventura, agrupaciones que realizaron recientes conciertos en gran convocatoria en el país.

Detenido durante la Operación Éxodo

El nombre de Barboza salió a la luz este miércoles 7 de octubre, luego de que fuera detenido durante los allanamientos de la denominada Operación Éxodo.

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Una propiedad relacionada con el empresario fue intervenida como parte de una investigación por supuestos delitos de tráfico de drogas y legitimación de capitales.

El operativo también alcanzó al empresario Don Stockwell, quien fue detenido dentro de la misma investigación.

¿Qué investigan las autoridades?

El caso está relacionado con una organización cuyo presunto cabecilla sería Edwin Vargas García, conocido como “Sobrino”.

De acuerdo con la información disponible, las autoridades investigan un supuesto esquema de legitimación de capitales relacionado con actividades y eventos masivos.

Sin embargo, la información disponible no detalla qué conducta concreta atribuyen las autoridades a Hugo Barboza dentro de la investigación.