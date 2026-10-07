Caso Kevin Kirby: Todos los detalles revelados hasta ahora sobre su asesinato

Fecha de publicación: 7 de October de 2026

Fecha de modificación: 7 de October de 2026

El caso del joven Kevin Kirby es uno de los que más noticia generó en los últimos meses. Su asesinato conmovió a muchas personas, pero también tiene a las autoridades siguiendo la pista de muchos elementos que podrían revelar detalles clave para determinar cómo ocurrió todo.

En esta nota, repasaremos todo lo revelado del caso hasta el momento, así como algunas descripciones clave de Kirby.

¿Quién era?

27 años, un joven surfista y reconocido en sus redes sociales por el contenido que creaba con su carro. También amante de la pesca y de la playa, así describen personas cercanas a Kevin Kirby.

¿Cómo se originó todo el caso?

La investigación se remonta al 28 de septiembre de 2025, cuando se reportó la desaparición de Kirby.

De acuerdo con las diligencias realizadas por el OIJ, existen indicios de que el joven permaneció privado de libertad antes de ser asesinado.

Desde el momento, surgieron rumores de que se trasladó su cuerpo tras el asesinato, también de que otras personas llevaron su carro a perder.

Días después, el 1 de octubre de 2025, las autoridades recibieron el reporte sobre el hallazgo de un cuerpo debajo del puente sobre el río María Aguilar, en Hatillo 8, San José, aparentemente encontrado por una persona en condición de calle.

Tras los análisis correspondientes, el OIJ confirmó que se trataba de Kevin Kirby, quien presentaba múltiples lesiones compatibles con un hecho violento.

¿Qué saben las autoridades?

De primera mano, el informe preliminar expresa que Kirby presentaba golpes en sus costillas y posibles heridas de arma blanca, por lo que el caso está bajo investigación como una muerte violenta.

La Sección de Homicidios del OIJ mantiene abiertas varias líneas de investigación para determinar qué ocurrió con el joven, cuya desaparición había generado una fuerte búsqueda por parte de familiares y amigos.

Allanamientos en octubre

El pasado mes de octubre del 2025 las autoridades realizaron un allanamiento en una vivienda que es de interés en el caso. El objetivo de los agentes era determinar si en algún momento ahí estuvo Kevin Kirby.

“De acuerdo a las diligencias realizadas, se logró extraer evidencia importante que fue remitida al complejo de Ciencias Forenses para el trámite correspondiente, a fin de identificar si los fluidos o residuos encontrados corresponden esta persona fallecida”, comentó Randall Zúñiga, en aquel momento director del OIJ.

También se logró determinar que en esta casa intentaron lijar paredes y limpiar parte de los apocentos, pero los agentes pudieron dar con los restos biológicos.

“Podría ser que las personas que estaban alrededor de este sujeto intentaron sustraer alguna cantidad importante de dinero, en algún momento no se logró y esto fue lo que conllevó a la muerte del joven, en apariencia”, agregó Zúñiga.

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¿Qué se sabe sobre los sospechosos?

Como parte de la investigación, el pasado 20 de julio de este mismo año, el OIJ difundió videos en los que se observa un vehículo que, en apariencia, brindaba custodia al automóvil utilizado por la víctima.

Se trata, presuntamente, de un Hyundai Accent blanco, placa BFY-200.

También, en el mismo video se aprecia el momento en el que dos motociclistas trasladan un cuerpo en una motocicleta, presuntamente sería de Kevin Kirby, antes de intentar desaparecerlo en el Río María Aguilar.

Los investigadores también intentan identificar a dos hombres que, presuntamente, participaron en la conducción de una de las motocicletas involucradas en los hechos.

Lo último que se sabe: primeros detenidos

El OIJ realizó, este miércoles 7 de octubre, dos allanamientos relacionados con el homicidio de Kevin, en el que lograron detener a dos personas y buscan a una tercera.

Según indicaron las autoridades, todos serían menores de edad, quienes figuran como sospechosos de cometer el crimen y/o participar en la desaparición del cuerpo.

Según informó el director del OIJ, Michael Soto, se trata de un hombre de 15 años y dos mujeres de 16 y 17 años.

Soto señaló que el OIJ no descarta la participación de personas adultas en el crimen y que las investigaciones continúan para determinar si hubo más involucrados.