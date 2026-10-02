¿Quién es el presunto mayor legitimador de capitales del país y nuevo extraditable?

Fecha de publicación: 2 de October de 2026

Fecha de modificación: 2 de October de 2026

Cerca del mediodía de este 2 de octubre, una operación conjunta de la DEA, el Ministerio de Seguridad Pública y la Policía de Control de Drogas, PCD, logró dar con la captura de un nuevo extraditable de nacionalidad china y naturalizado costarricense, como parte de la operación denominada Estela.

¿Quién es este hombre?

Al sujeto lo identificaron con el apellido Zhang, es de nacionalidad China y está naturalizado como costarricense.

El hombre tiene 54 años, y vive en el país desde hace ya un tiempo.

Tenía aparentes vínculos con un caso de legitimación de capitales, que estaría asociado a grupos criminales y de narcotráfico.

Según señala el mismo perfil de la Presidencia de la República, se trataría del presunto mayor legitimador de capitales de Costa Rica.

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Legitimación digital

En el operativo se intervino una suma aproximada de $500.000 en criptomonedas, equivalente a más de ₡250 millones. Las autoridades señalaron que la cifra podría aumentar conforme avance la investigación.

Las autoridades calificaron el caso Estela como una investigación de gran relevancia por los montos de dinero involucrados. El detenido quedó a disposición del proceso judicial correspondiente y las pesquisas continúan.